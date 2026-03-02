CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor'da kupa mesaisi

Konyaspor’da kupa mesaisi

Konyaspor, kupada 5 Mart Perşembe günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Konyaspor’da kupa mesaisi

Konyaspor, kupada 5 Mart Perşembe günü oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı. Matematiksel olarak çeyrek finali garantileyen yeşil-beyazlılar, kazanması halinde en iyi ikinci olarak seri başı olarak gruptan çıkacak. Anadolu Kartalı, seri başı olması halinde çeyrek final maçını evinde oynayacak. Konyaspor, Pazar günü ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

