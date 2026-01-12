Konyaspor'da Ampem atağı

SüperLig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Konyaspor, transferde atağa kalktı. Kadrosunu 4 futbolcuyla takviye eden Anadolu Kartalı, Eyüpspor'dan Prince Ampem'i de gündemine aldı. İstanbul ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki Ganalı sol açık için devreye giren yeşil- beyazlılar, kısa sürede transferi sonuçlandırmak istiyor. 2023'te Hırvat ekibi Rijeka'dan Eyüpspor'a transfer olan tecrübeli hücumcu, bu sezon oynadığı 18 karşılaşmada 2 gol katkısı sağladı. Türkiye kariyerinde ise 84 maçta 17 gol, 9 asist kaydetti. Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.