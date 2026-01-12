CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Konyaspor'da Ampem atağı

Konyaspor'da Ampem atağı

Transferin hareketli kulübü Konyaspor, Eyüpspor’un yollarını ayırmaya hazırlandığı Prince Ampem’i listesine aldı. 27 yaşındaki Ganalı sol açık, bu sezon 2 gol attı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor'da Ampem atağı
Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Konyaspor, transferde atağa kalktı. Kadrosunu 4 futbolcuyla takviye eden Anadolu Kartalı, Eyüpspor'dan Prince Ampem'i de gündemine aldı. İstanbul ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanan 28 yaşındaki Ganalı sol açık için devreye giren yeşil- beyazlılar, kısa sürede transferi sonuçlandırmak istiyor. 2023'te Hırvat ekibi Rijeka'dan Eyüpspor'a transfer olan tecrübeli hücumcu, bu sezon oynadığı 18 karşılaşmada 2 gol katkısı sağladı. Türkiye kariyerinde ise 84 maçta 17 gol, 9 asist kaydetti. Sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Sörloth...
Aslan'dan Ruiz'e astronomik rakam!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
12 Ocak 2026 Pazartesi kar tatili olan iller: İstanbul'da okullar tatil edildi!
Avrupa Guendouzi'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler
Derbide performansıyla ilgiyi üzerine çekti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol 00:52
Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol Hakan Napoli'yi boş geçmedi! İşte o gol 00:50
Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi 00:42
Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi Hakan attı! Inter ile Napoli yenişemedi 00:41
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte bonservis bedeli 00:31
Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... Nkunku'dan açıklama geldi! Fenerbahçe'ye transferi... 00:31
Daha Eski
İspanya Süper Kupa'da şampiyon Barça! İspanya Süper Kupa'da şampiyon Barça! 00:31
Arda Güler ilk 11'deydi ancak... Arda Güler ilk 11'deydi ancak... 00:31
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 00:31
Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! 00:31
Atalanta'dan Lookman açıklaması! F.Bahçe ile görüşmeler... Atalanta'dan Lookman açıklaması! F.Bahçe ile görüşmeler... 00:31
G.Saray'da Koopmeiners gelişmesi! G.Saray'da Koopmeiners gelişmesi! 00:31