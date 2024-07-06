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Konyaspor'dan çifte imza! İşte o isimler

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da Oğulcan Ülgün ve Uğurcan Yazğılı ile 2026'ya kadar sözleşme uzattı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 18:49
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Konyaspor'dan çifte imza! İşte o isimler

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede iç transferde hareketlilik yaşayan yeşil-beyazlılar, Oğulcan Ülgün ve Uğurcan Yazğılı ile 2026'ya kadar sözleşme yeniledi. Konyaspor Müzesi'nde her iki futbolcu için yapılan imza törenlerine, Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

Konya ekibinde, üç sezondur forma giyen Oğulcan Ülgün, yeşil beyaz forma ile bugüne kadar toplam 81 maça çıktı. Uğurcan Yazğılı ise iki buçuk sezondur giydiği yeşil beyaz forma ile bugüne kadar toplam 60 maça çıktı.

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