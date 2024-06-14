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TRANSFER HABERİ: Josip Calusic Konyaspor'da! 2 yıllık imza

Son dakika spor haberi: Konyaspor, savunma hattını Hırvat futbolcu Josip Calusic ile güçlendirdi. Yeşil-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 15:41
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TRANSFER HABERİ: Josip Calusic Konyaspor'da! 2 yıllık imza

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'dan savunma hattına takviye geldi. Yeşil-beyazlılar, 30 yaşındaki stoper Josip Calusic'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Calusic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Son olarak Sırbistan 1. Lig takımlarından FK TSC Bačka Topola'da forma giyen Hırvat stoper; Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, NK Celje gibi takımlarında forma giydi.

Calusic, Konyaspor'da 15 numaralı formayı giyecek.

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