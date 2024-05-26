Haberler Konyaspor Konyaspor'da Ali Çamdalı: Trabzonspor'a ne kadar teşekkür etsek az!

Konyaspor'da Ali Çamdalı: Trabzonspor'a ne kadar teşekkür etsek az!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, ligde tutunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 23:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor'da Ali Çamdalı: Trabzonspor'a ne kadar teşekkür etsek az!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, ligde tutunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çamdalı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Ankaragücü'nün Trabzonspor'a mağlup olmasıyla ligde kaldıklarını anımsatan Çamdalı, "Trabzonspor'a ne kadar teşekkür etsek az. Sonuçta onlar da olması gerektiği gibi çıkıp maçlarını oynadılar. Gönül isterdi ki bugün taraftarımızı en az 1 puanla buradan gönderelim. Çünkü hak ettiler, inanılmaz bir atmosfer yaratmışlardı. En önemlisi Konyaspor gibi büyük bir camia Süper Lig'de tutundu. Burada kalmak çok değerli." diye konuştu.

Çamdalı, son süreçte yaşananlardan fazlasıyla ders çıkartılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maçla alakalı diyecek çok bir şey yok. Devreyi 1-0 geride kapattık. Amacımız biraz risk alıp gol bulmaktı. Yediğimiz ikinci gol biraz bizi kırdı. İster istemez oyuncular da biraz dağıldı diye düşünüyorum. Artık öbür taraftaki sonuçları merak ettiler. Bu da oyunumuzu biraz bozdu. Sonra 0-3 olunca tabii ki tamamen koptuk. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi dersler çıkaracağız. 'Daha iyi nasıl olur, nasıl yapılabilir' bunları düşünmek lazım. Umarım Konyaspor daha güzel günler görür."

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
F.Bahçe ve Beşiktaş taraftarı kutlamalara katıldı!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı ‘şov başlıyor’ deyince güldürdü! O yarışmacı öyle bir soruda elendi ki…
Galatasaray Konyaspor'u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti! Başkan Erdoğan'dan tebrik
G.Saray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam
Temsilcilerimiz kupalara hangi turlardan katılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor - G.Saray | CANLI
Konyaspor - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu
YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI 2024
💥Süper Loto çekildi! (26 Mayıs)
Doğum sonrası ücretsiz izin uzatıldı mı? | Doğum izni süresi 2024 ne kadar, kaç gün?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Lyon bizden daha çok değer gördü!" "Lyon bizden daha çok değer gördü!" 23:15
Ataman'lı Panathinaikos EuroLeague şampiyonu! Ataman'lı Panathinaikos EuroLeague şampiyonu! 23:10
F.Bahçe ve Beşiktaş taraftarı kutlamalara katıldı! F.Bahçe ve Beşiktaş taraftarı kutlamalara katıldı! 23:08
Özhan Pulat: O kadar mutluyum ki... Özhan Pulat: O kadar mutluyum ki... 23:06
"Trabzonspor'a ne kadar teşekkür etsek az" "Trabzonspor'a ne kadar teşekkür etsek az" 23:02
Portekiz Kupası Porto'nun! Portekiz Kupası Porto'nun! 22:59
Daha Eski
G.Saray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam G.Saray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam 22:36
Temsilcilerimiz kupalara hangi turlardan katılacak? Temsilcilerimiz kupalara hangi turlardan katılacak? 22:31
Bakan Bak'tan G.Saray'a tebrik mesajı! Bakan Bak'tan G.Saray'a tebrik mesajı! 22:26
Abdullah Avcı'dan taraftarlara çağrı! Abdullah Avcı'dan taraftarlara çağrı! 22:22
G.Saray'dan çok konuşulacak paylaşım! G.Saray'dan çok konuşulacak paylaşım! 22:18
Başkan Erdoğan'dan şampiyon G.Saray'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan şampiyon G.Saray'a tebrik! 22:17