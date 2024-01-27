Transfer şov

Trendyol Süper Lig'de düşme hattındaki Konyaspor, çıkışa geçmek için transferde kolları sıvadı. Teknik direktörlüğe Fahrudin Ömerovic'i getiren yeşil-beyazlılar, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Polonyalı kaleci Slowik, Ganalı ön libero Boateng, Sırp stoper Damjanovic ve sol açık Ethemi'yi kadrosuna katan Anadolu Kartalı, İstanbulspor'dan Kuzey Makedonyalı Ethemi'nin ardından Ndao'yu da transfer etti. Konya ekibi, 150 bin euro karşılığında Senegalli sağ açıkla sözleşme imzaladı.

ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU

Süper Lig'de önceki gün İstanbulspor'un Galatasaray maçında oynayan Ndao için İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Ndao, maçtan 2-3 saat önce Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Oyunda olduğu sürede yürekten oynadı. Çok karakterli bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı. 27 yaşındaki Senegalli sağ açık, bu sezon 22 maçta 1 gol, 1 asist yaptı. Türkiye'de K.Gümrük ve Antalyaspor formaları da giydi. Geçen sezon Antalyaspor'da 24 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. Senegal Milli Takımı'nda 3 kez ter döktü.

İKİ TRANSFER DAHA GELECEK

Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, transfer sürecinin zorlu geçtiğini ancak kadroya iki oyuncunun daha dahil olabileceğini açıkladı. Bulut, "Göreve geldiğimizden beri çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Mali olarak zor bir durumdayız ama iyi işler de yaptığımızı düşünüyoruz. Konum itibarıyla düşme hattındayız ama buradan çıkacağımızı düşünüyoruz. İki transfer daha yapmayı planlıyoruz" diye müjde verdi.