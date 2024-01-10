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Fenerbahçe - Konyaspor maçı sonrası flaş istifa kararı!

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup olarak şok bir yenilgi aldı. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Hakan Keleş, maçın ardından istifa kararı aldı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 22:43 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 22:47
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı sonrası flaş istifa kararı!

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, istifa kararı aldı. Keleş, "Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, "Çok üzüntülüyüm. Yakışmadı, ne bana ne Konya camiasına. Benim çalıştığım takımlarda bu tür sonuçları hazmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım." ifadelerini kullandı.

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