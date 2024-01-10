Fenerbahçe - Konyaspor maçı sonrası flaş istifa kararı!

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, istifa kararı aldı. Keleş, "Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, "Çok üzüntülüyüm. Yakışmadı, ne bana ne Konya camiasına. Benim çalıştığım takımlarda bu tür sonuçları hazmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım." ifadelerini kullandı.