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Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! 2 isim kadro dışı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Yeşil beyazlılarda zorlu maç öncesi 2 isim kadro dışı bırakıldı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 18:02 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 18:17
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Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! 2 isim kadro dışı

Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesinde alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken Sokol Cikalleshi ve Paul Bernardoni maç kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor'da 2 futbolcu karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi. Alacakları nedeniyle yeşil-beyazlı kulübe 2'nci kez ihtarname gönderen Sokol Cikalleshi ve Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Konyaspor yönetimi tarafından Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı. Öte yandan ailevi nedenlerden dolayı devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak olan Calvo ise karşılaşma kadrosunda yer alacak.

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