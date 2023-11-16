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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Son dakika spor haberleri... Konyaspor Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Kasımapaşa mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 14:46
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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Milli takımlarda yer alan oyuncuların katılmadığı ve Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Çabukluk çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, 5'e 5 oyunlar ile tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile hazırlıklarına devam edecek.

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