Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Milli takımlarda yer alan oyuncuların katılmadığı ve Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Çabukluk çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, 5'e 5 oyunlar ile tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile hazırlıklarına devam edecek.