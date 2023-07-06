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Maestro Pantic

Konya, Chelsea kariyerli, Partizan’ın 10 numarası Pantic’in peşinde. Stanojevic’in de yakından tanıdığı 26 yaşındaki Sırp, teklife sıcak bakıyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Maestro Pantic

Konyaspor, transferde gözünü Sırbistan'a dikti. Anadolu Kartalı, takımdan ayrılan Cekici ve Pozuelo'nun yerine Partizan Belgrad'da hem 10 numara hem de sol kanatta oynayabilen Danilo Pantic'in peşinde. Kariyerinde Chelsea görmüş 26 yaşındaki Sırp maestro için yapılan görüşmelerden olumlu dönüş alındı. Yeşil-beyazlıların Sırp teknik direktörü Stanojevic'in yakından tanıdığı Pantic'in de teklife sıcak baktığı öğrenildi. Kontratının son yılındaki genç maestro, geçen sezon 19 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

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