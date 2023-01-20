Livaja atağı

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemeyen Konyaspor, transfere hız verdi. Anadolu Kartalı, bu sezon hücumda yaşadığı sıkıntıları gidermek için santrfor ve 10 numara transferi için düğmeye bastı. İlhan Palut'un yerine Sırp hoca Stanojevic'i getiren yeşil-beyazlılar, rotasını Hırvatistan'a çevirdi. Konya ekibinin, Hırvatistan devi Hajduk Split'te oynayan Hırvat yıldız Marko Livaja'yı gündemine aldığı öğrenildi. Yönetimin, 29 yaşındaki forveti yakın takibe aldığı bildirildi.

GEÇEN SEZONUN GOL KRALI

Hajduk'ta sergilediği performans ile birçok kulübün dikkatini çeken Livaja, Trabzonspor'un da transfer listesine girmişti. Tecrübeli santrfor, bu sezon 21 karşılaşmada boy gösterirken, 11 kez ağları sarsıp 9 asistle de takımına önemli bir katkı sağladı. Hırvat yıldız, bu sezon 20 gole doğrudan etki etti. 2020-2021 devre arasında Yunan ekibi AEK Atina'dan geldiği Hajduk'ta kendini bulan Livaja, geçen sezon 28 golle, Hırvatistan'da krallık tahtına çıktı.

KATAR'DA ŞANS BULAMADI

Katar'daki Dünya Kupası'nda Hırvatistan kadrosunda yer alan Livaja, forma şansı bulamadı. Hajduk altyapısından yetişen yıldız forvet, İnter, Lugano, Cesena, Atalanta, R.Kazan, Empoli, Las Palmas ve AEK Atina'da oynadı. 20 kez milli olurken, 4 gol attı.

Livaja, futbol kariyeri boyunca 350 karşılaşmada boy gösterdi. 115 kez ağları havalandırmayı başaran tecrübeli forvet, 60 da asist katkısı sağladı.