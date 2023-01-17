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Konyaspor'un yeni teknik direktörü resmen Aleksandar Stanojevic oldu!

Son dakika haberi... İlhan Palut ile yollarını ayıran Konyaspor, Aleksandar Stanojevic'i resmen açıkladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 17:11 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 17:17
Konyaspor'un yeni teknik direktörü resmen Aleksandar Stanojevic oldu!

Konyaspor, yeni hocasını resmen açıkladı.

Anadolu temsilcisinin konuya ilişkin duyurusu şu şekilde oldu:

"arabam.com Konyaspor'umuz, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticilerimiz İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı.

Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan'da çalıştı.

Sırp teknik adam 2009-10 ve 2010-11 yıllarında Partizan ile Sırbistan Lig Şampiyonluğu yaşarken yine 2010-11 sezonunda Sırbistan Lig Kupası'nı da kazanma başarısı göstermişti.

Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak."

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