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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 16:21
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda 3-3 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, ilk düdükten son düdüğe kadar maçı domine eden taraf olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, "Pozitif oynayan Karagümrük'ün son haftalardaki form durumu ve bizim her zaman iyi futbol oynamaya çalışan bir takım olmamız, maç öncesinde iyi futbol vadeden durumlardı. Çok iyi bir zemin ve iklim vardı. Maç önündeki bu vaatler, karşılaşmaya direkt yansıdı." ifadelerini kullandı.

"Oyunu 2-0'dan çevirmişiz, bir kere daha mağlup duruma düşmüşüz ve tekrar beraberliği yakalamışız gibi gözükse de oyunun bütününde ilk düdükten son düdüğe kadar oyunu domine eden, çok pozisyon bulan, 3 gole rağmen pozisyon vermeyen bir Konyaspor vardı." diyen Palut, "Bugün bu oyun sonucunda kaybetsek bile oyuncularımla gurur duyardım. Performansları ve pes etmemeleri adına teşekkür ediyorum. Bir süredir kazanamıyoruz, bizim de kazanmaya ihtiyacımız var. Daha iyisini yapabiliriz. Salı günü itibarıyla da hazırlıklarımıza başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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