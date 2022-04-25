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Konya takipte

F.Bahçe’yle 2.’lik yarışındaki Konya, lige veda eden Malatya’yı 3-2 yendi ve Devler Ligi umudunu korudu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Konya takipte

Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi hedefini kovalayan Konyaspor, ligden düşmesi kesinleşen Y.Malatya'ya konuk oldu. Yeşil-beyazlılar 7'de Abdülkerim'le öne geçti. 20'de Malatya ekibinde Michalak'ı formasından çeken son adam pozisyonundaki Campi, direkt kırmızı gördü. 37'de Bytyqi'nin ortasını Ahmed Hassan kafayla tamamladı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-2.

RAKİP KARAGÜMRÜK
İkinci yarıya hızlı başlayan Y.Malatya, Tetteh'le farkı bire indirdi. 59'da Skubic skoru 3-1 yaptı. 62'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Dicko, sonucu ilan etti: 2-3. 2'de 2 yapan yeşilbeyazlılar, haftaya K.Gümrük'ü ağırlayacak.

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