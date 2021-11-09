Seriye devam

Süper Lig'de İlhan Palut yönetiminde zirveyi zorlayan Konyaspor'da keyifler yerinde. Son üç maçında Kayseri, Fenerbahçe ile Göztepe'yi mağlup eden ve bu maçlarda kalesinde 1 gol gören yeşil-beyazlılar, performansıyla göz kamaştırıyor. Bu başarıda en büyük pay sahiplerinden teknik direktör İlhan Palut, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini vurguladı. Oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade eden Palut, haftalar geçtikçe daha da iyi bir takım olacaklarına inandığını ifade etti.



TAKIM OLMAYA BORÇLUYUZ



Birlikte oynama alışkanlığının önemini hatırlatan Palut, "Bu sezon sadece bir yenilgi aldık. Bunu da takım olmaya borçluyuz. Oyuncularım taktiksel düzene tam olarak uyum sağlıyor. Son üç maçımızda sonuç olarak da karşılığını aldık. Artık milli araya girdik ve bu dönemde eksiklerimizi kapatmak istiyoruz. Milli oyuncuların yokluğunda elimizden geldiğince hazırlanacağız. Çaykur Rizespor'u da yenerek serimizi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.



ABDÜLKERİM İMZAYI ATIYOR



Konyaspor, başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakçı'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Adı büyük kulüplere de anılan 27 yaşındaki oyuncuyla imza aşamasına gelindiği ifade ediliyor.