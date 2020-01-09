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09 Ocak 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU İttifak Holding 0-0

MAÇ SONUCU İttifak Holding Konyaspor 0-0 Ümraniyespor

’in ikinci yarısına ’da hazırlanan , ikinci hazırlık maçında ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

'in ikinci yarısının hazırlıklarını Belek'te sürdüren , hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Ümreniyespor'la karşı karşıya geldi.

Kamptaki ilk hazırlık karşılaşmasında Altınordu ile oynayan ve 2-1 kazanan yeşil-beyazlı ekip, ile golsüz berabere kaldı. Yeni transfer Thuram, karşılaşmanın ikinci yarısında forma giydi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, mücadelenin her iki yarısına da farklı 11'le çıktı. Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Konyaspor, bir sonraki hazırlık maçında cumartesi günü Bursaspor ile karşılaşacak.

Öte yandan karşılaşmanın 80. dakikasında sakatlanan Ümraniyespor kalecisi Taha Demirtaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapılacak.

  1. 09.01.2020
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