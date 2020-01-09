MAÇ SONUCU İttifak Holding Konyaspor 0-0 Ümraniyespor
Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Konyaspor, ikinci hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Ümreniyespor'la karşı karşıya geldi.
Kamptaki ilk hazırlık karşılaşmasında Altınordu ile oynayan ve 2-1 kazanan yeşil-beyazlı ekip, Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Yeni transfer Thuram, karşılaşmanın ikinci yarısında forma giydi.
Teknik Direktör Aykut Kocaman, mücadelenin her iki yarısına da farklı 11'le çıktı. Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Konyaspor, bir sonraki hazırlık maçında cumartesi günü Bursaspor ile karşılaşacak.
Öte yandan karşılaşmanın 80. dakikasında sakatlanan Ümraniyespor kalecisi Taha Demirtaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun durumuyla ilgili kulüpten açıklama yapılacak.
- 09.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
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KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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