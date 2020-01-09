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09 Ocak 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU 2-2

MAÇ SONUCU Sivasspor 2-2 Waldhof Mannheim

İkinci yarı hazırlıklarını ’nın Serik ilçesine bağlı Belek'te sürdüren lideri DG , kamptaki hazırlık maçında 3. Lig ekibi ile 2-2 berabere kaldı.

2019-2020 sezonunun ikinci yarısına 'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te hazırlanan DG , kamptaki hazırlık maçında 3. Lig ekibi ile karşılaştı. Calista Sports Center'da oynanan mücadele karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; sahaya Muammer Yıldırım, Furkan Sağman, Fatih Aksoy, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, , , , Emre Kılınç, Eren Şahin ve Mustapha Yatabare ilk 11'iyle çıktı.

Yedeklerde ise; Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muhammet Can Tuncer, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Paul Papp, Isaac Cofie, Armin Derlek, Abdou Razack Traore, Erdoğan Yeşilyurt, Volkan Eğri, , Fernando Andrade, Özkan Yiğiter, Ayhan Tuş ve Eren Çetindere yer aldı.

Sivasspor'un gollerini Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş atarken, Waldhof Mannheim'ın gollerini ise Schuster Marco ve Bouziane Mounir kaydetti.

  1. 09.01.2020
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