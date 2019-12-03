Hurtado sevinci - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Haberleri Hurtado sevinci

sevinci

Hurtado sevinci

Ligde son 6 maçta 1 puan alan 'da, sakatlığı sonrası bu sezon ilk kez 'de oynayan 'nun, dönmesi biraz teselli oldu. 'ın gol yollarında topla buluşamayan Bajic'in, Hurtado'nun dönüşüyle daha etkili olacağını düşündüğü kaydedildi.

Ligde son 6 maçta 1 puan alan 'da, sakatlığı sonrası bu sezon ilk kez 'de oynayan 'nun, dönmesi biraz teselli oldu. Aykut Kocaman'ın gol yollarında topla buluşamayan Bajic'in, Hurtado'nun dönüşüyle daha etkili olacağını düşündüğü kaydedildi.

  1. 3.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hurtado sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN