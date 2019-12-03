Hurtado sevinci

Ligde son 6 maçta 1 puan alan Konya'da, sakatlığı sonrası bu sezon ilk kez Rize'de oynayan Hurtado'nun, dönmesi biraz teselli oldu. Aykut Kocaman'ın gol yollarında topla buluşamayan Bajic'in, Hurtado'nun dönüşüyle daha etkili olacağını düşündüğü kaydedildi.