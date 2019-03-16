MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2

Atiker Konyaspor 'u Vedat Muric ve Samudio'nun golleriyle 0-2 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 7.dakikada Vedat Muric'in attığı golle 1-0'lık Rizespor üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Samudio ile farkı ikiye çıkaran Karadeniz temsilcisi, maçtan 0-2 galip ayrıldı.

8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Atiker Konyaspor bu maçla birlikte galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Yeşil beyaz ekip Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rizespor maçı sonra taraftarlar takımlarını ıslıklayarak protesto etti. Konyaspor, 27'nci hafta ise ligin şampiyonluk adayı Medipol Başakşehir'e konuk olacak.







MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın henüz 2'nci dakikasında Filipovic'in hatalı geri pasını iyi değerlendiren Vedat Muriç, kaleci Serkan'ın yanında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1



23'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Melnjak'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yanda auta çıktı.



43'üncü dakikada sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.



Maçın ilk yarısı 0-1 tamamlandı.



52'nci dakikada hızlı gelişen atakta Jahovic'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali'nin sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.



63'üncü dakikada topla buluşan Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



64'üncü dakikada Ömer Ali'nin ortasında ceza sahası içinde Musa Çağıran'ın kafasına çarpan topu kaleci Gökhan güçlükle kornere çeldi.



68'inci dakikada Vedat Muriç'in pasında topla buluşan Samudio, meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın yanından ağlarla buluşturdu: 0-2



77'nci dakikada Atiker Konyasporlu Skubic, Awaziem'e yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



82'nci dakikada Hurtado'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic'in sert şutu az farkla auta çıktı.



90+1'inci dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Serkan güçlükle kurtardı.



Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR

Atiker Konyasporlu taraftarlar, Polonya'da öldürülen üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ı (21) unutmadı. Taraftarlar tribüne 'Şehit oldu Furkan acımız Kocaman' pankartı astı.



Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi Atiker Konyaspor taraftarı, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya'nın Wroclaw kentinde geçtiğimiz cumartesi günü bıçaklanarak öldürülen Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'ı unutmadı. Taraftarlar tribünlere ''Şehit oldu Furkan acımız Kocaman' pankartı asarak, 'Furkan ölmedi kalbimizde yaşıyor. Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye tezahürat yaptılar. Yeşil beyazlılar ayrıca kollarında Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın silüetinin olduğu formayla sahaya çıktı. Müsabaka öncesi Çanakkale Şehitleri için ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.