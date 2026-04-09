CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Mainz 05-Strasbourg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mainz 05-Strasbourg maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, lig aşamasını 13 puanla 7. sırada tamamlayan Mainz 05, 16 puanla lig aşamasının zirvesinde yer alan Fransız ekibi Strasbourg’u konuk ediyor. Avrupa kupalarında bu sezon sergilediği dirençle dikkat çeken Mainz, evindeki ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek Fransa'daki rövanşa rahat gitmek istiyor. Peki, Mainz 05-Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 13:30
Mainz 05-Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Konferans Ligi'nin en iddialı ekiplerinden ikisi, yarı final bileti için sahneye çıkıyor. Ev sahibi Mainz 05, Bundesliga'daki disiplinli oyununu Avrupa arenasına taşımayı başardı. Lig aşamasında kalesinde sadece 3 gol görerek savunma gücünü kanıtlayan Alman ekibi, taraftarı önünde Strasbourg'un tehlikeli hücum hattını durdurmanın planlarını yapıyor. Urs Fischer'in öğrencileri için bu maç, kulüp tarihinin en önemli Avrupa sınavlarından biri niteliğinde. Konuk ekip Strasbourg ise lig aşamasında topladığı 16 puanla tüm dikkatleri üzerine çekti ve genel puan tablosunu 1. sırada tamamladı. Gary O`Neil yönetiminde hücum futbolunu benimseyen Fransız temsilcisi, turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor. Özellikle hızıyla savunmaları zorlayan hücum hattı, Mainz deplasmanında deplasman golü bularak turun kapısını aralamak isteyecek. İki takımın taktiksel savaşı, gecenin en merak edilen eşleşmelerinden biri olmaya aday. İşte detaylar!

Mainz 05-Strasbourg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek finali kapsamındaki Mainz 05-Strasbourg maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Mainz 05-Strasbourg MAÇI HANGİ KANALDA?

MEWA Arena'da oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Mainz 05-Strasbourg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz 05: Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene; Sieb, Tietz

Strasbourg: Penders; Doue, Omobamidele, Doukoure, Chilwell; El Mourabet, Oyedele; Yassine, Nanasi, Godo; Enciso

Mainz 05-Strasbourg MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 5

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye sakatlık müjdesi!
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Rekor bonservisle gelecek
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 14 gözaltı | Norm Ender'den Burak Deniz'e...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zeka güncelledi! Hangi takım şampiyon olacak?
G.Saray'ın yıldızından dikkat çeken sözler! "Hastalıktan..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta flaş Politano gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Politano gelişmesi! 13:18
G.Saray'ın yıldızından dikkat çeken sözler! "Hastalıktan..." G.Saray'ın yıldızından dikkat çeken sözler! "Hastalıktan..." 12:44
İşte erteleme maçının VAR hakemi İşte erteleme maçının VAR hakemi 12:11
Süper Lig'de 29. hafta başlıyor! Süper Lig'de 29. hafta başlıyor! 12:03
Fırtına'dan Tekke ile puan ortalaması yükseldi Fırtına'dan Tekke ile puan ortalaması yükseldi 12:01
Nuggets üst üste 10. galibiyetini aldı Nuggets üst üste 10. galibiyetini aldı 11:59
Daha Eski
Beşiktaş'ta 23 ayrılık birden! Beşiktaş'ta 23 ayrılık birden! 11:38
Bologna-Aston Villa maçı hangi kanalda? Bologna-Aston Villa maçı hangi kanalda? 11:17
İstanbul devlerine Spalletti şoku! İstanbul devlerine Spalletti şoku! 11:07
Okan Buruk'tan şok açıklama: Hainlik yapılıyor, takımını kim satıyorsa onu ortaya çıkartıp... Okan Buruk'tan şok açıklama: Hainlik yapılıyor, takımını kim satıyorsa onu ortaya çıkartıp... 11:06
Porto-Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Porto-Nottingham Forest maçı hangi kanalda? 11:02
Yapay zeka güncelledi! Hangi takım şampiyon olacak? Yapay zeka güncelledi! Hangi takım şampiyon olacak? 11:00