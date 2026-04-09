Ziraat Türkiye Kupası
CANLI İZLE | Crystal Palace-Fiorentina maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgileri!

CANLI İZLE | Crystal Palace-Fiorentina maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgileri!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, lig aşamasını 10 puanla 10. sırada tamamlayan Crystal Palace, 9 puanla 15. sıradan yükselen İtalyan temsilcisi Fiorentina ile karşılaşıyor. Kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa çeyrek finaline çıkan Palace, evindeki ilk randevuda avantajlı bir skor elde ederek Floransa'daki rövanşa rahat gitmek istiyor. Peki, Crystal Palace-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 13:44
CANLI İZLE | Crystal Palace-Fiorentina maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgileri!

Konferans Ligi'nde yarı final bileti için iki farklı futbol ekolü karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Crystal Palace, son 16 turunda AEK Larnaca'yı elemeyi başararak tarihi bir başarıya imza attı. Teknik direktör Oliver Glasner yönetiminde Avrupa'da rüştünü ispatlayan Londra ekibi, hızıyla öne çıkan hücum hattı ve Selhurst Park'ın baskılı atmosferiyle Fiorentina'yı durdurmanın planlarını yapıyor. Ancak sakatlığı süren önemli eksikler hücum rotasyonunu kısıtlayabilir. Konuk ekip Fiorentina ise Konferans Ligi'nin gediklisi ve turnuva tecrübesi en yüksek takımlardan biri. Son 16 turunda Polonya ekibi Rakow Czestochowa'yı eleyen La Viola, lig aşamasında beklentilerin biraz uzağında kalsa da eleme turlarındaki kalitesini kanıtladı. Kalesinde David de Gea ve hücumda Moise Kean gibi tecrübeli isimlere sahip olan İtalyan temsilcisi, İngiltere'den en az bir gol bularak dönmeyi hedefliyor. İki takımın tarihindeki bu ilk resmi randevu, taktiksel bir savaşa sahne olacak. İşte detaylar!

Crystal Palace-Fiorentina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek finali kapsamındaki Crystal Palace-Fiorentina maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Crystal Palace-Fiorentina MAÇI HANGİ KANALDA?

Selhurst Park'ta oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Crystal Palace-Fiorentina MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Johnson, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Mateta, Guessand

Fiorentina : De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Kean, Gudmundsson

Crystal Palace-Fiorentina MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 3

