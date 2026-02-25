CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları perşembe günü yapılacak. Temsilcimiz Samsunspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını ağırlayacak.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 11:01
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasında play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdıracak.

Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını ağırlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

UEFA Konferans Ligi'nde rövanş maçlarının programı şöyle:

20.45 Samsunspor-Shkendija (Kuzey Makedonya)

20.45 Rijeka (Hırvatistan)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Celje (Slovenya)-Drita (Kosova)

20.45 Fiorentina (İtalya)-Jagiellonia (Polonya)

23.00 Lech Poznan (Polonya)-KuPS Kuopio (Finlandiya)

23.00 Lausanne (İsviçre)-Sigma Olomouc (Çekya)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Noah (Ermenistan)

23.00 Crystal Palace (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)

Kaynak: AA

