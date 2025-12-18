Zrinjski Mostar-Rapid Wien maçı CANLI: Saat kaçta, hangi kanalda?

Zrinjski Mostar-Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Zrinjski Mostar, UEFA Konferans Ligi 6. haftasında, NK Zrinjski'de Rapid Wien'i konuk ediyor. İlk 5 haftada Lincoln Red ve Hacken'e karşı aldığı galibiyetlerle 26. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, bu hafta ilk 24'e demirleyerek Avrupa yolculuğunu sürdürmenin peşinde. Rapis Wien ise 5 haftayı 5 mağlubiyetle noktaladı ve Konferans Ligi'ndeki ilk puanını almak için sahaya çıkacak. Peki Zrinjski Mostar-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZRINJSKI MOSTAR-RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zrinjski Mostar-Rapid Wien maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. NK Zrinjski'de oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

ZRINJSKI MOSTAR-RAPID WIEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zrinjski Mostar-Rapid Wien maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

