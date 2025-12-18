Zrinjski Mostar-Rapid Wien maçı CANLI: Saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasının sonuna yaklaşırken, Bosna Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar, Avusturya ekibi Rapid Wien’i sahasında ağırlıyor. Topladığı 6 puanla 26. sırada yer alan ve üst tur iddiasını sürdürmek isteyen ev sahibi ekip, seyircisi önünde hata yapmayarak lig aşamasını avantajlı bir noktada kapatmayı hedefliyor. Konuk ekip Rapid Wien ise henüz puanla tanışamadığı ve 36. sırada demir attığı turnuvada, prestijini kurtarmak ve ilk puanlarını alarak Avrupa defterini sürpriz bir galibiyetle noktalamak istiyor. İşte Zrinjski Mostar-Rapid Wien maçı detayları...

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 15:37
Zrinjski Mostar-Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Zrinjski Mostar, UEFA Konferans Ligi 6. haftasında, NK Zrinjski'de Rapid Wien'i konuk ediyor. İlk 5 haftada Lincoln Red ve Hacken'e karşı aldığı galibiyetlerle 26. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, bu hafta ilk 24'e demirleyerek Avrupa yolculuğunu sürdürmenin peşinde. Rapis Wien ise 5 haftayı 5 mağlubiyetle noktaladı ve Konferans Ligi'ndeki ilk puanını almak için sahaya çıkacak. Peki Zrinjski Mostar-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZRINJSKI MOSTAR-RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zrinjski Mostar-Rapid Wien maçı, 18 Aralık Perşembe günü oynanacak. NK Zrinjski'de oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

ZRINJSKI MOSTAR-RAPID WIEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zrinjski Mostar-Rapid Wien maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👈ZRINJSKI MOSTAR-RAPID WIEN MAÇI İZLE | TRT TABİİ konferans yayını👈

ASpor CANLI YAYIN

