Universitatea Craiova-Mainz maçı CANLI İZLE | Hangi kanalda yayınlanacak?

Universitatea Craiova-Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Universitatea Craiova ile Mainz, Konferans Ligi'nin 4. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligde heyecan her hafta artarken Universitatea Craiova, ilk haftada Rakow karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından toparlanma sürecine girdi. Noah ile tek golle berabere kalan Mirel Radoi'nin takımı, Rapid Wien'i de 1-0 mağlup ederek 20. sıraya yerleşti. Mainz ise henüz yenilgi yüzü görmediği ligde zirveyi hedefliyor. İşte Universitatea Craiova-Mainz maçı detayları...

UNIVERSITATEA CRAIOVA-MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Universitatea Craiova-Mainz maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Ion Oblemenco'daki karşılaşma, Türkiye Saati İle 20.45'te başlayacak.

UNIVERSITATEA CRAIOVA-MAINZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Universitatea Craiova-Mainz maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor. Hırvat hakem Dario Bel'in düdük çalacağı mücadelede Bel'in yardımcılıklarını ise Goran Pataki ve Ivan Janic üstlenecek.