CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Universitatea Craiova-Mainz maçı CANLI İZLE | Hangi kanalda yayınlanacak?

Universitatea Craiova-Mainz maçı CANLI İZLE | Hangi kanalda yayınlanacak?

Universitatea Craiova, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Mainz'i konuk ediyor. Son maçında aldığı galibiyetle ilk 3 puanını hanesine yazdıran ve moral depolayan ev sahibi ekip, ligin 3.'süne karşı sürpriz peşinde. Mainz ise üst üste aldığı galibiyetlerle 9 puan ve +3 averaja ulaşarak 3. sıraya oturdu. Liderlik hedefi için hata yapma lüksü olmayan Bo Henriksen'in ekibi, deplasmanda 3 puan için sahaya çıkacak. İşte Universitatea Craiova-Mainz maçı yayın bilgileri...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Universitatea Craiova-Mainz maçı CANLI İZLE | Hangi kanalda yayınlanacak?

Universitatea Craiova-Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Universitatea Craiova ile Mainz, Konferans Ligi'nin 4. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligde heyecan her hafta artarken Universitatea Craiova, ilk haftada Rakow karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından toparlanma sürecine girdi. Noah ile tek golle berabere kalan Mirel Radoi'nin takımı, Rapid Wien'i de 1-0 mağlup ederek 20. sıraya yerleşti. Mainz ise henüz yenilgi yüzü görmediği ligde zirveyi hedefliyor. İşte Universitatea Craiova-Mainz maçı detayları...

UNIVERSITATEA CRAIOVA-MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Universitatea Craiova-Mainz maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Ion Oblemenco'daki karşılaşma, Türkiye Saati İle 20.45'te başlayacak.

UNIVERSITATEA CRAIOVA-MAINZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Universitatea Craiova-Mainz maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor. Hırvat hakem Dario Bel'in düdük çalacağı mücadelede Bel'in yardımcılıklarını ise Goran Pataki ve Ivan Janic üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan acil çağrı: Lookman
Sörloth seferi! Atletico Madrid...
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
F.Bahçe'den Skriniar kararı!
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:17
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:17
Atletico Madrid son nefeste! Atletico Madrid son nefeste! 01:16
Atalanta 2. yarıda açıldı Atalanta 2. yarıda açıldı 01:14
Liverpool dibe çöktü! Liverpool dibe çöktü! 01:07
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 01:07
Daha Eski
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 01:07
7 gollü maçta kazanan Real Madrid 7 gollü maçta kazanan Real Madrid 01:06
Liverpool dibe vurdu! Liverpool dibe vurdu! 01:04
Arsenal liderliği aldı Arsenal liderliği aldı 00:59
Fransa'da tam 8 gol! Fransa'da tam 8 gol! 00:57
7 gollü maçta kazanan Real Madrid 7 gollü maçta kazanan Real Madrid 00:56