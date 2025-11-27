Aberdeen-Noah maçı detaylı bilgi: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Aberdeen-Noah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Aberdeen ile Noah, Konferans Ligi 4. maçında karşı karşıya geliyor. Bu sezon henüz galibiyet elde edemeyen Aberdeen, 1 puanla bulunduğu 33. sıradan kurtulmak için mücadele edecek. Ermenistan ekibi Noah ise ilk hafta Rijeka'ya karşı aldığı galibiyetin ardından bir daha 3 puan yüzü göremedi. Son maçında evinde Sigma'ya mağlup olan konuk ekip, ilk deplasman galibiyetini istiyor. İşte Aberdeen-Noah karşılaşması detayları...

Aberdeen-Noah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aberdeen-Noah maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. İskoçya ekibi Aberdeen'in ev sahipliğinde, Pittodrie'de oynanacak karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Aberdeen-Noah MAÇI HANGİ KANALDA?

Aberdeen-Noah maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor. Polonyalı hakem Pawel Raczkowski'nin düdük çalacağı mücadelede, Raczkowski'nin yardımcılıklarını ise Marcin Boniek ve Filip Sierant üstlenecek.