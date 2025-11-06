Sparta Prag - Rakow Czestochowa maçı detayları!

Sparta Prag - Rakow Czestochowa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sparta Prag, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Rakow Czestochowa'yı ağırlayacak. Prag'daki Epet Arena'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip, 8. sıradaki yerini korumak için mücadele edecek. Polonya temsilcisi ise ilk maçında Universitatea'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından başarılı performansını sürdüremedi ve deplasmanda Sigma ile 1-1 berabere kalarak 3. haftaya 3 puanla girdi. Peki Sparta Prag - Rakow Czestochowa maçı ne zaman, saat kaçtai hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sparta Prag - Rakow Czestochowa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sparta Prag - Rakow Czestochowa maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Epet Arena'daki müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Sparta Prag - Rakow Czestochowa MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında, Prag'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.