Shkendija - Jagiellonia Bialystok CANLI YAYINI İZLE | Shkendija - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Shkendija ile Jagiellonia Bialystok kozlarını paylaşacak. National Arena Todor Proeski'de oynanacak karşılaşmada Kuzey Makedonya ekibi, 3 puanla yer aldığı 20. sıradan yukarı çıkmak için mücadele edecek. Ligin ilk iki haftasında 1 galibiyet 1 beraberlikle 4 puanı hanesine yazdırıp 10. sıraya yerleşen konuk ekip ise ilk 8'e girmek için mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'eri merak ediliyor. Peki Shkendija - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:34


Shkendija - Jagiellonia Bialystok maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Shkendija, Konferans Ligi 3. haftasında Jagiellonia Bialystok ile National Arena Todor Proeski'de mücadele edecek. Nefes kesen mücadelede ev sahibi ekip, ilk hafta Rayo Vallecano deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından 2. haftada Shelborune'yi 1-0 mağlup ederek ilk 3 puanını aldı ve 20. sıraya yerleşti. Jagiellonia Bialystok ise Hamrun'u alt etmeyi başarsa da Strasbourg ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 4 puan ve +1 averajla 10. sırada yer alıyor. Peki Shkendija - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Shkendija - Jagiellonia Bialystok MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Shkendija - Jagiellonia Bialystok maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. National Arena Todor Proeski'de oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Mihaly Kapraly'nin düdüğüyle start alacak karşılaşmada Kapraly'nin yardımcılıklarını Istvan Albert ve Gergo Vigh-Tarsonyi üstlenecek. VAR koltuğunda Tamás Bognár'ın oturacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

