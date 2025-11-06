Shkendija - Jagiellonia Bialystok CANLI YAYINI İZLE | Shkendija - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shkendija - Jagiellonia Bialystok maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Shkendija, Konferans Ligi 3. haftasında Jagiellonia Bialystok ile National Arena Todor Proeski'de mücadele edecek. Nefes kesen mücadelede ev sahibi ekip, ilk hafta Rayo Vallecano deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından 2. haftada Shelborune'yi 1-0 mağlup ederek ilk 3 puanını aldı ve 20. sıraya yerleşti. Jagiellonia Bialystok ise Hamrun'u alt etmeyi başarsa da Strasbourg ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 4 puan ve +1 averajla 10. sırada yer alıyor. Peki Shkendija - Jagiellonia Bialystok maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Shkendija - Jagiellonia Bialystok MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Shkendija - Jagiellonia Bialystok maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. National Arena Todor Proeski'de oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Mihaly Kapraly'nin düdüğüyle start alacak karşılaşmada Kapraly'nin yardımcılıklarını Istvan Albert ve Gergo Vigh-Tarsonyi üstlenecek. VAR koltuğunda Tamás Bognár'ın oturacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.