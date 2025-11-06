KuPS - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS ile Slovak temsilcisi Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. KuPS- Slovan Bratislava maçını takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyle ilgili bilgileri araştırmaya başladı. İşte KuPS- Slovan Bratislava maçıyla ilgili tüm bilgiler...

KUPS - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak KuPS- Slovan Bratislava 6 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.