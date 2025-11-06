KuPS - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında KuPS Kuopio ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. Peki, KuPS - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? KuPS- Slovan Bratislava maçıyla ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 15:15 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 15:53
KuPS - Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. hafta maçında Finlandiya ekibi KuPS ile Slovak temsilcisi Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. KuPS- Slovan Bratislava maçını takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyle ilgili bilgileri araştırmaya başladı. İşte KuPS- Slovan Bratislava maçıyla ilgili tüm bilgiler...

KUPS - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak KuPS- Slovan Bratislava 6 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

