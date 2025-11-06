AEK Larnaca - Aberdeen maçı ne zaman? AEK Larnaca - Aberdeen maçı detayları!

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. hafta maçında AEK Larnaca ile Aberdeen kozlarını paylaşacak. AEK Larnaca - Aberdeen maçını takip etmek isteyen futbolseverler, AEK Larnaca - Aberdeen maçıyla ilgili bilgileri arama motorlarında aratıyor. İşte AEK Larnaca - Aberdeen mücadelesiyle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 15:19 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 15:52
AEK Larnaca - Aberdeen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor. 3. hafta maçında AEK Larnaca ile Aberdeen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi AEK Larnaca topladığı 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Puanı bulunmayan Aberdeen ise 36. sırada yer alıyor. AEK Larnaca - Aberdeen maçını takip etmek isteyen futbolseverler, müsabakayla ilgili bilgileri aratıyor. İşte AEK Larnaca - Aberdeen maçıyla ilgili tüm bilgiler...

AEK LARNACA - ABERDEEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak AEK Larnaca - Aberdeen maçı 6 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

