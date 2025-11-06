AEK Larnaca - Aberdeen maçı ne zaman? AEK Larnaca - Aberdeen maçı detayları!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor. 3. hafta maçında AEK Larnaca ile Aberdeen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi AEK Larnaca topladığı 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Puanı bulunmayan Aberdeen ise 36. sırada yer alıyor. AEK Larnaca - Aberdeen maçını takip etmek isteyen futbolseverler, müsabakayla ilgili bilgileri aratıyor. İşte AEK Larnaca - Aberdeen maçıyla ilgili tüm bilgiler...

AEK LARNACA - ABERDEEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak AEK Larnaca - Aberdeen maçı 6 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.