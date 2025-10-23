CANLI SKOR ANA SAYFA
Lincoln Red Imps-Lech Poznan maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lincoln Red Imps-Lech Poznan maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Lincoln Red Imps ile Lech Poznan karşı karşıya gelecek. 5 gol yiyerek turnuvaya başlayan Cebelitarık temsilcisi, güçlü rakibi karşısında daha etkili bir oyun ortaya koymak istiyor. 3 puanla Avrupa'ya giriş yapan Polonya ekibi ise zorlu deplasmanda seri yakalamayı hedefliyor. Futbolseverler, "Lincoln Red Imps-Lech Poznan maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Lincoln Red Imps-Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 16:29
Lincoln Red Imps-Lech Poznan maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lincoln Red Imps-Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Lincoln Red Imps ile Lech Poznan karşı karşıya gelecek. Turnuvaya Cebelitarık temsilcisi olarak zor bir başlangıç yapan Lincoln Red Imps, ilk maçta kalesinde gördüğü 5 golün ardından sahasında daha disiplinli ve etkili bir oyun sergilemeyi amaçlıyor. Lech Poznan ise 3 puanla turnuvaya başlamış ve deplasmanda da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Polonya ekibi, güçlü rakibi karşısında disiplinli bir oyun ortaya koyarak üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Lincoln Red Imps-Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LINCOLN RED IMPS-LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında oynanacak Lincoln Red Imps-Lech Poznan maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

