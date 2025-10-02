CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Sparta Prag - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Sparta Prag - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Sparta Prag ile Shamrock Rovers, 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Stadion Letná'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 14:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sparta Prag - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Sparta Prag - Shamrock Rovers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Çekya takımı Sparta Prag, İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'ı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Sparta Prag - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sparta Prag - Shamrock Rovers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Shamrock Rovers maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Atilla Karaoğlan'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Tuğral üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

ASpor CANLI YAYIN

Casper - REKLAM
G.Saraylı yıldız zirvede! İşte en çok değer kazanan futbolcular
DİĞER
Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesi müjde!
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | AFAD SON DEPREMLER
Oulai: Hakem F.Bahçe'yi korudu
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi kim olacak? 14:55
Celta Vigo-PAOK maçı ne zaman? Celta Vigo-PAOK maçı ne zaman? 14:45
En değerli 11 belli oldu! En değerli 11 belli oldu! 14:37
G.Saraylı yıldız zirvede! İşte en çok değer kazanan futbolcular G.Saraylı yıldız zirvede! İşte en çok değer kazanan futbolcular 14:09
Porto-Kızılyıldız maçı ne zaman? Porto-Kızılyıldız maçı ne zaman? 13:01
1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! 1. Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı! 12:51
Daha Eski
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Fenerbahçe'de şok sakatlık! 12:41
Oulai: Hakem F.Bahçe'yi korudu Oulai: Hakem F.Bahçe'yi korudu 12:38
"Bütün Türk halkını ve kardeşlerimi selamlıyorum" "Bütün Türk halkını ve kardeşlerimi selamlıyorum" 12:33
Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman? Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman? 12:30
Galatasaray Beşiktaş derbisinde Icardi oynayacak mı? Galatasaray Beşiktaş derbisinde Icardi oynayacak mı? 12:22
20 futbolcunun ilk derbi heyecanı 20 futbolcunun ilk derbi heyecanı 12:17