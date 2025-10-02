Sparta Prag - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Sparta Prag - Shamrock Rovers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Çekya takımı Sparta Prag, İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'ı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Sparta Prag - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sparta Prag - Shamrock Rovers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Shamrock Rovers maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Atilla Karaoğlan'nın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Tuğral üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.