Slovan Bratislava - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Slovan Bratislava - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Slovan Bratislava ile RC Strasbourg, 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Narodny'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovan Bratislava - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 14:25
Slovan Bratislava - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Slovan Bratislava - RC Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Slovakya takımı Slovan Bratislava, Fransa temsilcisi RC Strasbourg'u ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Slovan Bratislava - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slovan Bratislava - RC Strasbourg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovan Bratislava - RC Strasbourg maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Andrea Colombo'nun düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Colombo'nun yardımcılıklarını Giovanni Baccini ve Marco Ceccon üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Kevin Bonacin oturacak.

Oulai: Hakem F.Bahçe'yi korudu
