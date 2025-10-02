Slovan Bratislava - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Slovan Bratislava - RC Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Slovakya takımı Slovan Bratislava, Fransa temsilcisi RC Strasbourg'u ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Slovan Bratislava - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slovan Bratislava - RC Strasbourg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovan Bratislava - RC Strasbourg maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Andrea Colombo'nun düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Colombo'nun yardımcılıklarını Giovanni Baccini ve Marco Ceccon üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Kevin Bonacin oturacak.