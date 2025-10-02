Shelbourne - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Shelbourne - Hacken maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında İrlanda takımı Shelbourne, İsveç rakibi Hacken'i ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Shelbourne - Hacken maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shelbourne - Hacken MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shelbourne - Hacken maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Paweł Raczkowski'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ve Filip Sierant üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Marcin Szczerbowicz oturacak.