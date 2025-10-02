Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Polonya takımı Jagiellonia Bialystok, Malta rakibi Hamrun Spartans'ı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Igor Stojchevski'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Stojchevski'nin yardımcılıklarını Goce Petreski ve Darko Vidinic üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Fatmir Bafto oturacak.