Aberdeen - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Aberdeen - Shakhtar Donetsk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında İskoçya takımı Aberdeen, Ukraynalı rakibi Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Aberdeen - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aberdeen - Shakhtar Donetsk MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aberdeen - Shakhtar Donetsk maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Duje Strukan'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Strukan'ın yardımcılıklarını Alen Jakšić ve Marjan Tomas üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Ante Terzić oturacak.