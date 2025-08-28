Mainz 05 - Rosenborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Mainz 05 - Rosenborg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Mainz 05'in deplasmanda Rosenborg'e 2-1 mağlup olmasının ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Mainz 05 - Rosenborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz 05 - Rosenborg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz 05 - Rosenborg maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Sander van der Eijk'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.