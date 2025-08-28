Legia Varşova - Hibernian maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Legia Varşova - Hibernian maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla ile devam ediyor. İlk maçta Legia Varşova'nın deplasmanda Hibernian'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım lige adını yazdıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Legia Varşova - Hibernian maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Legia Varşova - Hibernian MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Legia Varşova - Hibernian maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Lawrence Visser'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.