UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rosenborg ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. İki maç oynanacak eşleşmenin ilk ayağında hata yapmak istemeyen ekipler, kritik karşılaşmada avantajı lehine çevirmenin yollarını arayacak. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Rosenborg-Mainz 05 maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Rosenborg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 16:26
Rosenborg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Rosenborg-Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Rosenborg ile Mainz 05, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Rosenborg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ROSENBORG-MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Rosenborg-Mainz 05 maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

