Rosenborg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Rosenborg ile Mainz 05, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Rosenborg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ROSENBORG-MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Rosenborg-Mainz 05 maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.