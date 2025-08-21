RC Strasbourg-Brondby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

RC Strasbourg-Brondby maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. RC Strasbourg ile Brondby, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, RC Strasbourg-Brondby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

RC STRASBOURG-BRONDBY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak RC Strasbourg-Brondby maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.