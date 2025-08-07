Riga FC - Beitar Jerusalem maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Riga FC - Beitar Jerusalem maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Letonya temsilcisi Riga FC ile İsrail takımı Beitar Jerusalem, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Lionel Tschudi'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Riga FC - Beitar Jerusalem maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Riga FC - Beitar Jerusalem MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Riga FC - Beitar Jerusalem maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.