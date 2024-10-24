Pafos - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Pafos - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 2. haftada Pafos ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pafos - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pafos - Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pafos - Heidenheim maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.