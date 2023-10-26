Genk - Ferencvaroş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Genk - Ferencvaroş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Genk ile Ferencvaroş karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genk - Ferencvaroş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

GENK - FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Genk - Ferencvaroş maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.