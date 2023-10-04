Haberler Konferans Ligi Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk olacak

Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Perşembe günü deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava'ya konuk olacak.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 09:39
Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk olacak

Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak

Karşılaşma, Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak olan müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçı kazarak üst üste 14 resmi müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenmişti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup olmuştu.

TEK EKSİK CENGİZ

Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde ligde oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, yarınki önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

SERDAR AZİZ VE MIHA ZAJC DÖNECEK

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Miha Zajc, Slovakya kafilesinde yer alacak.

Ligde son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında hafif sakatlıkları gerekçesiyle tedbir amacıyla kadroda yer alamayan 2 oyuncu, Spartak Trnava deplasmanında teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.

DİĞER
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM: 4 Ekim 2023 Galatasaray kazandı! UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebiliyor muyuz?
Ankara'daki saldırıda ikinci teröristin de kimliği belli oldu! Saldırı öncesi alçak tuzak: Yol kesip 5 kişiyi daha öldüreceklerdi
"Düşler tiyatrosu kabuslar evine dönüştü"
İşte ülke puanındaki güncel sıralama
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın konuğu Lugano
Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman?
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIM
MÜGE ANLI CANLI İZLE - Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hul City 8 maç sonra mağlup Hul City 8 maç sonra mağlup 09:16
Başkan açıkladı! F.Bahçe'de Tadic endişesi Başkan açıkladı! F.Bahçe'de Tadic endişesi 09:11
JAPONYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI JAPONYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI 08:59
Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi 08:42
O isme büyük övgü! "Her maç mükemmel oynuyor" O isme büyük övgü! "Her maç mükemmel oynuyor" 08:31
Galatasaray İstanbul'a döndü! Galatasaray İstanbul'a döndü! 07:55
Daha Eski
Maç sonu olay sözler! "Adeta komaya girdi" Maç sonu olay sözler! "Adeta komaya girdi" 07:52
Avrupa’nın Okan’ı Avrupa’nın Okan’ı 06:31
Zafer gösterisi Zafer gösterisi 06:31
Esas duruşa geç Erik Ten Hag! Esas duruşa geç Erik Ten Hag! 06:30
Son imparator Okan Buruk Son imparator Okan Buruk 06:28
İşte tecrübe işte Mertens İşte tecrübe işte Mertens 06:24