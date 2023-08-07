KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor Konferans Ligi kura çekilişi saat kaçta, hangi kanalda?

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? | UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turunu geçmeleri halinde karşılaşacakları rakipler belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekilişi merakla beklenirken arama motorlarında araştırılan 'Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor Konferans Ligi kura çekilişi saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevabını sizler için derledik.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası 7 Ağustos Pazartesi günü (TSİ) 15.00'te çekilecek. Çekiliş UEFA resmi internet sitesi üzerinden üzerinden canlı yayınlanacak.

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER

Osasuna (İspanya)

Lech Poznan (Polonya) / Spartak Trnava (Slovakya)

Rapid Wien (Avusturya) / Debrecen (Bulgaristan)

Twente (Hollanda) / Riga (Letonya)

APOEL (Güney Kıbrıs) / Dila Gori (Gürcistan)

Rijeka (Hırvatistan) / B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Arouca (Portekiz) - Brann (Norveç)

FCSB (Romanya) / Nordsjaelland (Danimarka)

Legia Varşova (Polonya) / Austria Wien (Avusturya)

Rosenborg (Norveç) / Hearts (İskoçya)

Hibernian (İskoçya) / Luzern (İsviçre)

Tobol (Kazakistan) / Derry City (İrlanda)

Sepsi (Romanya) / Aktobe (Kazakistan)

Hapoel Beer Sheva (İsrail) / Levski (Bulgaristan)

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BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL RAKİPLER

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Lille (Fransa)

Aston Villa (İngiltere)

Fiorentina (İtalya)

Club Brugge (Belçika) / KA Akureyri (İzlanda)

Slavia Prag (Çekya) / Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden Takım)

Olympiakos (Yunanistan) / Genk (Belçika) (Kaybeden takım)

AZ Alkmaar (Hollanda) / Santa Coloma (Andorra)

Gent (Belçika) / Pogon Szczecin (Polonya)

Aris (Yunanistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna)

Omonoia (Güney Kıbrıs) / Midtjylland (Danimarka)

Sabah (Azerbaycan) / Partizan (Sırbistan)

Hajduk Split (Hırvatistan) / PAOK (Yunanistan)

AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Viktoria Plzen (Çekya) / Gzira United (Malta)

Bodo-Glimt (Norveç) / Pyunik (Ermenistan)