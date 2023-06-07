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Fiorentina - West Ham United maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi Final

UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Fiorentina ile West Ham United, Prag'da kupayı müzesine götürmek için karşı karşıya geliyor. Dev finali İspanyol hakem Del Cerro Grande yönetiyor. Fiorentina - West Ham United karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 22:00 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 22:20
Fiorentina - West Ham United maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi Final

UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United, kupayı kazanmak için sahaya çıkıyor.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanan karşılaşmayı İspanyol hakem Del Cerro Grande yönetiyor.

İki takım da tarihlerindeki ikinci Avrupa kupasını müzesine götürmek istiyor. Fiorentina en son 1961'de Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmıştı. Aynı kupayı West Ham United ise 1965'te kazanmıştı.

FIORENTINA - WEST HAM UNITED MAÇININ 11'LERİ

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Kouame, Jovic

West Ham United: Areola, Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson, Rice, Soucek, Paqueta, Bowen, Antonio, Benrahma

FIORENTINA - WEST HAM UNITED MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

FIORENTINA - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fiorentina - West Ham United maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Final karşılaşması TV 8'den canlı yayınlanıyor.

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