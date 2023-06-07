Fiorentina - West Ham United maçı CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi Final

UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United, kupayı kazanmak için sahaya çıkıyor.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanan karşılaşmayı İspanyol hakem Del Cerro Grande yönetiyor.



İki takım da tarihlerindeki ikinci Avrupa kupasını müzesine götürmek istiyor. Fiorentina en son 1961'de Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmıştı. Aynı kupayı West Ham United ise 1965'te kazanmıştı.

FIORENTINA - WEST HAM UNITED MAÇININ 11'LERİ

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Kouame, Jovic

West Ham United: Areola, Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson, Rice, Soucek, Paqueta, Bowen, Antonio, Benrahma

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FIORENTINA - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fiorentina - West Ham United maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Final karşılaşması TV 8'den canlı yayınlanıyor.