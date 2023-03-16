Haberler Konferans Ligi SİVASSPOR FIORENTINA CANLI 📺 | Sivasspor - Fiorentina maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

SİVASSPOR FIORENTINA CANLI 📺 | Sivasspor - Fiorentina maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, İtalya Serie A devlerinden Fiorentina'yı konuk edecek. İlk maçta 1-0 kaybeden Sivasspor, kazanarak bir üst tura çıkmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Nikola Dabanovic kritik maçta düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 19:18 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 19:20
SİVASSPOR FIORENTINA CANLI 📺 | Sivasspor - Fiorentina maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda temsilcimiz Sivasspor ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - FIORENTINA MAÇI İLK 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral

SİVASSPOR - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fiorentina maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

YİĞİDOLAR'IN 30. AVRUPA MAÇI

Sivasspor, oynayacağı Fiorentina mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 30. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 29 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 33 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 51 gole engel olamadı.

SİVAS NASIL TUR ATLAR?

Kırmızı-beyazlı takım, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Sivasspor'u iki ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşır, tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürür.

AFETZEDELER MAÇI İZLEYECEK!

Sivas Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan afetzede vatandaşlar, Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçına götürülecek.

KARADAĞLI HAKEM YÖNETECEK!

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig devleri Galatasaray'ın yıldızını paylaşamıyor! Kasımpaşa maçında izlediler, son karar...
Buse Varol kardeşini nişanladı kayınçonun kurdelesini Alişan kesti! Nişana Buse Varol son hali damgasını vurdu bir deri bir kemik
Sezon sonunda gidiyor mu? Kulüp başkanı açıkladı
G.Saray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Villarreal - Anderlecht maçı saat kaçta?
Nice - Sheriff maçı saat kaçta?
Bolu hangi fay hattı üzerinde?
Son dakika deprem | Merkezüssü neresi, şiddeti kaç?
Şap hastalığı nedir, hangi illerde görüldü?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Göztepe Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü 19:41
Hull City'e Chelsea'den transfer! Hull City'e Chelsea'den transfer! 19:26
G.Saray kafilesi Konya’ya geldi! G.Saray kafilesi Konya’ya geldi! 19:07
Rizespor'dan örnek davranış Rizespor'dan örnek davranış 18:06
F.Bahçe'nin Sevilla maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Sevilla maçı 11'i belli oldu! 18:02
Napoli Başkanı İngiliz yasalarını örnek gösterdi Napoli Başkanı İngiliz yasalarını örnek gösterdi 17:46
Daha Eski
G.Saray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! 17:11
Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? 16:30
İşte F.Bahçe-Sevilla maçına dair tüm detaylar! İşte F.Bahçe-Sevilla maçına dair tüm detaylar! 16:22
Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? 16:21
İşte Sivasspor-Fiorentina maçına dair tüm detaylar! İşte Sivasspor-Fiorentina maçına dair tüm detaylar! 16:20
Fransa Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Fransa Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! 16:10