Slavia Prag Sivasspor: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son karşılaşmasında Sivasspor deplasmanda Slavia Prag'ın konuğu oldu.

Sivasspor rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamladı.

Sivasspor böylece play-off turu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde etmiş oldu.

Gruptaki diğer karşılaşmada Cluj kendi evinde Ballkani'yi 1-0 yenmesine rağmen Rumen ekibi ikinci olarak play - off turu oynamaya hak kazandı.

Slavia Prag ise grubu 8 puanla 3. sırada tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları 24 Şubat Cuma günü çekilecek.

Son 16 turu maçları ise 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.