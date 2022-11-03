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Slavia Prag Sivasspor: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaştı. Sivasspor rakibi ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider olarak tamamladı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 22:38 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 23:01
Slavia Prag Sivasspor: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı ve son karşılaşmasında Sivasspor deplasmanda Slavia Prag'ın konuğu oldu.

Sivasspor rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamladı.

Sivasspor böylece play-off turu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde etmiş oldu.

Gruptaki diğer karşılaşmada Cluj kendi evinde Ballkani'yi 1-0 yenmesine rağmen Rumen ekibi ikinci olarak play - off turu oynamaya hak kazandı.

Slavia Prag ise grubu 8 puanla 3. sırada tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları 24 Şubat Cuma günü çekilecek.

Son 16 turu maçları ise 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.

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