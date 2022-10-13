Haberler Konferans Ligi Başakşehir Rigas Skola maçı CANLI izle

Başakşehir Rigas Skola maçı CANLI izle

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, dördüncü maçında Rigas Skola ile karşılaşıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, kazanarak grupta 3. galibiyetini almak istiyor. Başakşehir-Rigas Skola maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 20:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 20:13
Başakşehir Rigas Skola maçı CANLI izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Letonya ekibi Rigas Skola ile karşı karşıya geliyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'in, grupta 7 puanı bulunuyor. Başakşehir'de hedef kazanarak puanını 10'a çıkarmak.

BAŞAKŞEHİR-RIGAS SKOLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Rigas Skola maçı saat 19:45'de başladı ve TV 8,5'dan canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR-RIGAS SKOLA İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Mahmut, Touba, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Aleksic, Deniz, Serdar, Okaka

Rigas FS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Ilic, Bill

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