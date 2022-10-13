Başakşehir Rigas Skola maçı CANLI izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Letonya ekibi Rigas Skola ile karşı karşıya geliyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'in, grupta 7 puanı bulunuyor. Başakşehir'de hedef kazanarak puanını 10'a çıkarmak.
BAŞAKŞEHİR-RIGAS SKOLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Rigas Skola maçı saat 19:45'de başladı ve TV 8,5'dan canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR-RIGAS SKOLA İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Mahmut, Touba, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Aleksic, Deniz, Serdar, Okaka
Rigas FS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Ilic, Bill