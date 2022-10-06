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Sivasspor 3-4 Ballkani (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Konferans Ligi maçı

Sivasspor ile Ballkani, UEFA Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında kozlarını paylaştı. Temsilcimiz Sivasspor mücadeleden 4-3 mağlup ayrıldı. Ballkani'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Thaqi, 31'de Potoku, 66'da Korenica ve 90+4'te Krasniqi kaydetti. Sivasspor'un golleri 1. dakikada Ulvestad, 75'te Erdoğan Yeşilyurt ve 90+1'de Yatabare'den geldi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 21:45 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 21:48
Sivasspor 3-4 Ballkani (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Konferans Ligi maçı

UEFA Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Ballkani kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Ballkani'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Thaqi, 31'de Potoku, 66'da Korenica ve 90+4'te Krasniqi kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 1. dakikada Ulvestad, 75'te Erdoğan Yeşilyurt ve 90+1'de Yatabare'den geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor ilk mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı. Ballkani ise ilk kez galip geldi ve 4 puana ulaştı.

Grubun 4. maçında temsilcimiz Sivasspor, 13 Ekim Perşembe günü Ballkani deplasmanında sahne alacak.

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