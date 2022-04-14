PSV - Leicester 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSV ile Leicester City, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında kozlarını paylaştı. Hollanda'nın Philips Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı.
0-0 biten ilk maçın rövanşında kazanan taraf İngiliz ekibi Leicester City oldu. 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 2-1 galip ayrılan Leicester, yarı final biletini cebine koydu.
Leicester City'e turu getiren golleri 77. dakikada Maddison ve 88. dakikada Ricardo Peraira kaydetti. PSV'nin tek golü 27. dakikada Eran Zahavi'den geldi.
İngiliz ekibinde karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan A Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü süre almadı.