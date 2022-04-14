Haberler Konferans Ligi PSV - Leicester 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSV - Leicester 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final rövanşında Hollanda ekibi PSV sahasında İngiliz temsilcisi Leicester City'i konuk etti. 0-0 biten ilk maçın rövanşında 1-0 geriye düşen konuk ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Leicester'a turu getiren golleri Maddison ve Ricardo Pereira kaydetti. PSV'nin tek golü Zahavi'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 21:37
PSV - Leicester 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSV ile Leicester City, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında kozlarını paylaştı. Hollanda'nın Philips Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı.

0-0 biten ilk maçın rövanşında kazanan taraf İngiliz ekibi Leicester City oldu. 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 2-1 galip ayrılan Leicester, yarı final biletini cebine koydu.

Leicester City'e turu getiren golleri 77. dakikada Maddison ve 88. dakikada Ricardo Peraira kaydetti. PSV'nin tek golü 27. dakikada Eran Zahavi'den geldi.

İngiliz ekibinde karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan A Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü süre almadı.


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